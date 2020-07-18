Врачи ФМБА отправились на "Восточный" для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) направило сводный медицинский отряд на космодром "Восточный" для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в субботу на сайте агентства.
"Врачи ФМБА России прибудут на космодром "Восточный" спецбортом госкорпорации "Роскосмос" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Этим же рейсом будут доставлены средства индивидуальной защиты и все необходимые лекарственные препараты. Отряд возглавляет начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинское сопровождение космодрома осуществляет медико-санитарная часть космодрома "Восточный" Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России в ЗАТО Циолковский.
Согласно сообщению, ранее ФМБА России направило спецборт с медиками и оборудованием на Байконур.
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