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Распространение нового коронавируса
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Врачи ФМБА отправились на "Восточный" для борьбы с COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) направило сводный медицинский отряд на космодром "Восточный" для предотвращения распространения новой... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
восточный (космодром)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, восточный (космодром), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество

Врачи ФМБА отправились на "Восточный" для борьбы с COVID-19

09:46 18.07.2020
268
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) направило сводный медицинский отряд на космодром "Восточный" для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в субботу на сайте агентства.
"Врачи ФМБА России прибудут на космодром "Восточный" спецбортом госкорпорации "Роскосмос" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Этим же рейсом будут доставлены средства индивидуальной защиты и все необходимые лекарственные препараты. Отряд возглавляет начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинское сопровождение космодрома осуществляет медико-санитарная часть космодрома "Восточный" Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России в ЗАТО Циолковский.
Согласно сообщению, ранее ФМБА России направило спецборт с медиками и оборудованием на Байконур.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Восточный (космодром)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
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