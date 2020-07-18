Врачи ФМБА отправились на "Восточный" для борьбы с COVID-19

"Врачи ФМБА России прибудут на космодром "Восточный" спецбортом госкорпорации "Роскосмос" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Этим же рейсом будут доставлены средства индивидуальной защиты и все необходимые лекарственные препараты. Отряд возглавляет начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов", - говорится в сообщении.