На Украине число случаев COVID-19 достигло 58 111

По состоянию на 18 июля, в стране выявлены 58 111 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1477 человек. Всего выздоровело 30 525 человек, в том числе 756 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.