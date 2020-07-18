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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574525587.html
На Украине число случаев COVID-19 достигло 58 111
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 847, до 58 111, умер еще 21 человек, сообщила система мониторинга распространения... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
львовская область
киев
украина
в мире
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львовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_115:0:1887:997_1400x0_80_0_0_1c6218b5b8176dc4441488a4e87e8951.jpg
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коронавирус covid-19, воз, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 58 111

09:43 18.07.2020 (обновлено: 10:33 18.07.2020)
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Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 847, до 58 111, умер еще 21 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 18 июля, в стране выявлены 58 111 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1477 человек. Всего выздоровело 30 525 человек, в том числе 756 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 08:00РИА Наука
Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 61 ребенка и 163 медработников.
"Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4129 детей и 7886 медработников", - заявил Степанов на брифинге.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137), Киеве (108) и в Закарпатской области (89).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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