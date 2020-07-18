На Украине арестовали фигуранта дела о пожаре в отеле "Токио стар"

"Совладельца сгоревшего отеля "Паровоз" Сергея Дурача, задержанного вчера в одесском аэропорту, отправили в СИЗО на 25 дней. Меру пресечения ему избрали поздно вечером в Киевском районном суде Одессы. Дурач восемь месяцев назад был объявлен в розыск. Он вернулся из Рима по своей воле. Виновным в случившемся пожаре предприниматель себя не считает", - пишет издание.

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа 2019 года. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Суд в Одессе арестовал владельца отеля Вадима Черного, позже Киевский районный суд Одессы назначил ему залог в размере 2,1 миллиона долларов.