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На Украине арестовали фигуранта дела о пожаре в отеле "Токио стар"
Украинский суд арестовал на 25 дней одного из фигурантов дела о пожаре в отеле "Токио стар" в Одессе Сергея Дурача, который является совладельцем гостиницы... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:40
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одесса, болгария, украина, в мире

На Украине арестовали фигуранта дела о пожаре в отеле "Токио стар"

09:40 18.07.2020
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Украинский суд арестовал на 25 дней одного из фигурантов дела о пожаре в отеле "Токио стар" в Одессе Сергея Дурача, который является совладельцем гостиницы "Паровоз", располагавшейся в том же здании, сообщило местное издание "Думская".
Ранее пресс-служба погранслужбы Украины сообщила о задержании фигуранта дела о пожаре в отеле "Токио стар" в Одессе, который является гражданином Болгарии. Тогда правоохранители имя задержанного не сообщали.
"Совладельца сгоревшего отеля "Паровоз" Сергея Дурача, задержанного вчера в одесском аэропорту, отправили в СИЗО на 25 дней. Меру пресечения ему избрали поздно вечером в Киевском районном суде Одессы. Дурач восемь месяцев назад был объявлен в розыск. Он вернулся из Рима по своей воле. Виновным в случившемся пожаре предприниматель себя не считает", - пишет издание.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа 2019 года. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Суд в Одессе арестовал владельца отеля Вадима Черного, позже Киевский районный суд Одессы назначил ему залог в размере 2,1 миллиона долларов.
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