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В КНДР заявили о разработке вакцины-кандидата против COVID-19
КНДР разработала вакцину-кандидата против COVID-19, сообщается на северокорейском портале о научных достижениях "Мирэ" ("Будущее"). РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, кндр (северная корея), в мире

В КНДР заявили о разработке вакцины-кандидата против COVID-19

09:37 18.07.2020 (обновлено: 13:11 18.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы
Колбы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СЕУЛ, 18 июл — РИА Новости. КНДР разработала вакцину-кандидата против COVID-19, сообщается на северокорейском портале о научных достижениях "Мирэ" ("Будущее").
По данным портала, ученые в центре исследований медицины Института исследований медицины и биологии разработали рекомбинантную субъединичную вакцину на основе данных генетической последовательности шиповидного S-белка из мембраны коронавируса, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) человека в мембранах наших клеток, таким образом прикрепляясь к клетке.
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Безопасность и эффективность вакцины была доказана на животных, и с начала июля начались ее клинические испытания. "Учитывая, что в КНДР нет ни одного больного коронавирусом, сейчас обсуждается, как проводить третий этап клинических испытаний", — отмечает портал.
Субъединичные вакцины состоят из одного или нескольких очищенных поверхностных иммуногенных белков вирусов и не содержат его живых компонентов, поэтому считаются безопасными. Они направлены лишь на то, чтобы вызвать иммунный ответ у организма. Рекомбинантные субъединичные вакцины действуют по тому же принципу, но используя методы генной инженерии. Генетический материал вируса встраивают в другие клетки, например дрожжевые или клетки насекомых, которые потом продуцируют нужный антиген. После этого антиген выделяют, очищают и готовят вакцину.
Недостатком простых субъединичных вакцин и рекомбинантных субъединичных вакцин является их низкая иммуногенность и, соответственно, необходимость регулярной вакцинации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КНДР (Северная Корея)В мире
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