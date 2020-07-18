В Тамбовской области число случаев COVID-19 приблизилось к 5,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Более 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Более 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Тамбовской области , общее количество выросло до 5484, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай COVID-19. Среди пациентов - 10 мужчин и 31 женщина в возрасте от 20 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5484, из них 1948 без клинических проявлений. 4427 выздоровели: 2013 выписаны из стационара, 2414 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 31", - говорится в сообщении.

На госпитализации в настоящий момент находятся 320 человек, из них диагноз "пневмония" у 213 человек.

На карантине на дому наблюдаются 2059 пациентов, в том числе из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 706.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.