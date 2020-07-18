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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574525387.html
В Тамбовской области число случаев COVID-19 приблизилось к 5,5 тысячи
Более 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Тамбовской области, общее количество выросло до 5484, сообщила администрация региона. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области число случаев COVID-19 приблизилось к 5,5 тысячи

09:35 18.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Более 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Тамбовской области, общее количество выросло до 5484, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай COVID-19. Среди пациентов - 10 мужчин и 31 женщина в возрасте от 20 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет.
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"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5484, из них 1948 без клинических проявлений. 4427 выздоровели: 2013 выписаны из стационара, 2414 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 31", - говорится в сообщении.
На госпитализации в настоящий момент находятся 320 человек, из них диагноз "пневмония" у 213 человек.
На карантине на дому наблюдаются 2059 пациентов, в том числе из них подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 706.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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