В Югре число жертв коронавируса достигло ста человек

"За весь период пандемии от COVID-19 умерли 100 человек", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки инфекция в регионе лабораторно подтвердилась еще у 247 человек, суммарное же число заразившихся в ХМАО приближается к 14 тысячам. Выздоровели 8,6 тысячи человек.