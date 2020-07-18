В Югре число жертв коронавируса достигло ста человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июл - РИА Новости. Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 100, сообщает в субботу региональный оперативный штаб.
"За весь период пандемии от COVID-19 умерли 100 человек", - говорится в сообщении.
Половина умерших, согласно данным штаба, приходится на два крупнейших города округа - Сургут и Нижневартовск. Летальные случаи, связанные с коронавирусной инфекцией, фиксируются в Югре практически ежедневно с середины июня. В частности, с начала июля скончались 45 пациентов с COVID-19.
За минувшие сутки инфекция в регионе лабораторно подтвердилась еще у 247 человек, суммарное же число заразившихся в ХМАО приближается к 14 тысячам. Выздоровели 8,6 тысячи человек.
Югра при этом остается единственным регионом страны, который находится на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В пятницу глава автономного округа Наталья Комарова отметила, что динамика показателей позволяет региону перейти к постепенному снятию ограничений. Однако она также добавила, что коэффициент распространения инфекции в муниципалитетах округа разный - от 0 до 3,8, и эти данные будут влиять на решение об ослаблении действующих режимов.
Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 27 июля включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.