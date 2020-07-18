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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574525348.html
В Югре число жертв коронавируса достигло ста человек
Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 100, сообщает в субботу региональный оперативный штаб. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
сургут
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, сургут

В Югре число жертв коронавируса достигло ста человек

09:36 18.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июл - РИА Новости. Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 100, сообщает в субботу региональный оперативный штаб.
"За весь период пандемии от COVID-19 умерли 100 человек", - говорится в сообщении.
Половина умерших, согласно данным штаба, приходится на два крупнейших города округа - Сургут и Нижневартовск. Летальные случаи, связанные с коронавирусной инфекцией, фиксируются в Югре практически ежедневно с середины июня. В частности, с начала июля скончались 45 пациентов с COVID-19.
За минувшие сутки инфекция в регионе лабораторно подтвердилась еще у 247 человек, суммарное же число заразившихся в ХМАО приближается к 14 тысячам. Выздоровели 8,6 тысячи человек.
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Югра при этом остается единственным регионом страны, который находится на нулевом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. В пятницу глава автономного округа Наталья Комарова отметила, что динамика показателей позволяет региону перейти к постепенному снятию ограничений. Однако она также добавила, что коэффициент распространения инфекции в муниципалитетах округа разный - от 0 до 3,8, и эти данные будут влиять на решение об ослаблении действующих режимов.
Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 27 июля включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииХанты-Мансийский автономный округНижневартовскСургут
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