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Москвичей в субботу ожидает пасмурная погода и дожди
Пасмурная прохладная погода местами с небольшими дождями ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:33
михаил леус
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
михаил леус, общество

Москвичей в субботу ожидает пасмурная погода и дожди

09:33 18.07.2020
245
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пасмурная прохладная погода местами с небольшими дождями ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с прояснениями, местами дожди. В Москве 20-22 градуса, 18-23 в Подмосковье, то есть достаточно спокойный, прохладный, с небольшими дождями день", - сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается северо-западный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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Михаил ЛеусОбщество
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