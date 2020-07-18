В Азербайджане заявили о напряженном спокойствии на границе c Арменией

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 53 раза. В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.