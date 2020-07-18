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В Азербайджане заявили о напряженном спокойствии на границе c Арменией
Минобороны Азербайджана заявляет, что в настоящее время наблюдается относительное спокойствие в товузском направлении азербайджано-армянской государственной... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:26
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
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в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Азербайджане заявили о напряженном спокойствии на границе c Арменией

09:26 18.07.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкГраница между Азербайджаном и Арменией
Граница между Азербайджаном и Арменией
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Граница между Азербайджаном и Арменией. Архивное фото
БАКУ, 18 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что в настоящее время наблюдается относительное спокойствие в товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 53 раза. В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
Армянские военные в Тавушской области
16 июля, 08:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
16 июля, 12:56Сказано в эфире
Что остановит конфликт Азербайджана и Армении? Мнение эксперта На армяно-азербайджанской границе возобновились столкновения. В эфире радио Sputnik эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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