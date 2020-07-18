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В Москве еще 543 пациента вылечились от COVID-19
В Москве выздоровели еще 543 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 170 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва

В Москве еще 543 пациента вылечились от COVID-19

09:22 18.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве выздоровели еще 543 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 170 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180", - сообщила Ракова.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМосква
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