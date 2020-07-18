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В Греции обязали носить маски в супермаркетах и ввели штрафы
В Греции ношение маски вновь стало обязательным в супермаркетах для покупателей и сотрудников, соответствующее постановление нескольких министерств опубликовано РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:20
2020-07-18T09:59
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, греция, в мире
АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости.
В Греции
ношение маски вновь стало обязательным в супермаркетах для покупателей и сотрудников, соответствующее постановление нескольких министерств опубликовано в субботу в правительственном вестнике.
Решение принято по предложению комиссию по защите общественного здоровья от распространения коронавируса COVID-19.
На физических лиц, которые не соблюдают требования, за каждое нарушение налагается штраф в 150 евро, говорится в документе.
Решение действует с 18 июля до 26 июля 2020 года.
Постановление также требует от владельцев магазинов и предприятий соблюдать все установленные ранее санитарные требования, в том числе дистанцию.
В Греции в последние недели после открытия границ для туристов отмечается рост инфицированных COVID-19, хотя и незначительный. Как заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, открытие границ Греции до сих пор не оказало значительного влияния на эпидемиологическую обстановку в стране, однако есть небольшой рост числа ежедневных случаев инфицирования коронавирусом. По данным еженедельных наблюдений, за последнюю неделю среднее количество выросло до 35 случаев в день с 25. За первые 15 дней июля было выявлено 449 случаев заражения, при этом был всего один умерший от коронавируса. Значительное количество случаев инфицирования были "завозными".
В Греции с начала пандемии выявлены 3964 случая инфицирования, умерли 194 человека.
Снятие ограничений в Греции началось с 4 мая, в начале июле были отменены почти все меры, за исключением запрета на проведение мероприятий с большим числом участников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.