В Новосибирской области выявили 114 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Сто четырнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 146 человек, скончались еще трое, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 18 июля, в регионе зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка, 6014 человек выписаны с выздоровлением (+146 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще три пациента: женщины в возрасте 57 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 163 человека.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 82 человека. На ИВЛ – 21 пациент", - сообщает штаб.
Госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2011. В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано более 270 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, более 29 тысяч сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.