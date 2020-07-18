В Новосибирской области выявили 114 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 18 июля, в регионе зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка, 6014 человек выписаны с выздоровлением (+146 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще три пациента: женщины в возрасте 57 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 163 человека.