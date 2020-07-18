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В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:55
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киев, украина, в мире

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

09:14 18.07.2020 (обновлено: 15:55 18.07.2020)
17134
© Фото : Национальная полиция УкраиныПоследствия взрыва в Киеве у метро "Шулявская"
Последствия взрыва в Киеве у метро Шулявская
© Фото : Национальная полиция Украины
Последствия взрыва в Киеве у метро "Шулявская"
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
Ранее украинская полиция сообщила об одном пострадавшем.

"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. Двадцатилетнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что правоохранители начали расследование, инцидент квалифицирован как хулиганство.
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