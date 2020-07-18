В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. Двадцатилетнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены", — говорится в сообщении на сайте полиции.