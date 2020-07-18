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Пушков рассказал об угасании образа США
Российский сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram высказал мнение, что ухудшение экономического положения США из-за "полной утраты контроля" в связи с РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
мвф
алексей пушков
китай
бразилия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574491189.html
Работа у Пушкова такая, ахинею нести.
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5
китай
бразилия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:233:3226:2048_1400x0_80_0_0_432d7a7c397dbb0670974177987c2c89.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, мвф, алексей пушков, китай, бразилия, сша, в мире

Пушков рассказал об угасании образа США

09:19 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram высказал мнение, что ухудшение экономического положения США из-за "полной утраты контроля" в связи с распространением коронавируса подтверждает рискованность любых прогнозов о легком и быстром выходе Америки из кризиса.
"От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет", — отметил сенатор.
По словам Пушкова, Китай покончил с эпидемией коронавирусной инфекции и переходит к экономическому росту. США, в это же время, из-за большого количества новых случаев COVID-19 в стране "рискуют растерять позитив" от небольшой активизации экономики, а также получить увеличение числа безработных. Международный валютный фонд (МВФ), как напомнил сенатор, предупредил о том, что расширение масштабов эпидемии ударит по перспективам восстановления в Соединенных штатах, а правительству не хватает средств. Все это может увеличить налоговую нагрузку на уже недовольных ситуацией граждан.
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В США, по последним данным, выявлено более 3,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, умерли более 139 тысяч человек. Центром эпидемии коронавирусной инфекции в США стал Нью-Йорк — в худшие дни за сутки в городе умирали более 700 человек, а более трех тысяч попадали в больницы. По последним данным, там умерли 18 758 человек, а около 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки.
По подсчетам ВОЗ, в мире зарегистрировано около 13,6 миллиона случаев, а умерли 585 тысяч человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает о более 14,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Погибли более 602 тысяч человек. По числу заболевших лидируют США, Бразилия и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМВФАлексей ПушковКитайБразилияСШАВ мире
Популярные комментарии
Работа у Пушкова такая, ахинею нести.
18 июля, 11:58
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400007
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