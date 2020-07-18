https://ria.ru/20200718/1574524825.html
В Крыму отметили ажиотажный спрос на туристический отдых
Крым переживает ажиотажный спрос на отдых среди туристов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:08
2020-07-18T09:58
туризм
туризм
новости - туризм
республика крым
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Крым переживает ажиотажный спрос на отдых среди туристов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август. Уже идет бронирование на сентябрь", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым24".
По его словам, Крым будет стремиться приблизиться по приему туристов к показателям прошлого года.
"Это позволит сохранить крымской экономике свой потенциал", - сказал Константинов.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. В прошлом году крымские курорты посетили свыше 7,4 миллиона туристов.