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В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:33
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одесская область, украина, в мире

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

08:53 18.07.2020 (обновлено: 15:33 18.07.2020)
18072
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській області ДТП на трассе Одесса — Рени. 18 июля 2020
 ДТП на трассе Одесса — Рени. 18 июля 2020
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській області
ДТП на трассе Одесса — Рени. 18 июля 2020
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

"Восемнадцатого июля в 07:46 (время совпадает с мск) в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек, трое госпитализированы, из них один ребенок 2018 года рождения. К деблокации погибших было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции, проводится расследование. "Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса — Рени. <...> Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели", — говорится на сайте полиции.
Отмечается, что движение транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции.
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