В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

"Восемнадцатого июля в 07:46 (время совпадает с мск) в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек, трое госпитализированы, из них один ребенок 2018 года рождения. К деблокации погибших было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники", — говорится в сообщении на сайте ведомства.