https://ria.ru/20200718/1574524385.html
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:51
2020-07-18T09:40
россия
автомобили
евгений федоров
общероссийский народный фронт
госдума рф
владимир колокольцев
общество
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https://ria.ru/20200601/1572300933.html
Андрей Рыбаков
Привяжите налог к топливу и не придумывайте велосипед. Сколько купил столько и заплатил,хоть годами стой. Опять сними с учета,заплати пошлину,постой в очередях. Чушь какая та..
323
Дима Поповский
А я считаю нужно наоборот увеличивать налог, да ещё удваивать если в семье есть второй или больше автомобилей. Всё заполонили, все улицы, парковки, придомовые территории всё заставлено, в городе нарушено движения, некоторые районы вечно в пробках. Экология в конце концов страдает!
314
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россия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, автомобили, евгений федоров, общероссийский народный фронт, госдума рф, владимир колокольцев, общество
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Владельцев автомобилей
предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву
обратился член комитета Госдумы
по бюджету и налогам Евгений Федоров
, сообщил RT
.
В письме депутат отметил, что сейчас размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины. Владелец по разным причинам может долго не использовать автомобиль: например, при длительном ремонте или переезде в другой регион. Но и в таком случае он обязан платить транспортный налог в полном размере.
Поэтому Федоров предложил предоставить тем, кто планирует определенное время не использовать личный автомобиль, право "на временное приостановление регистрации транспортного средства". Срок такой приостановки должен составлять не менее шести месяцев, номера следует сдавать на хранение в ГИБДД, а от уплаты транспортного налога за это время автовладелец освобождается. Однако если при временной приостановке регистрации он все же будет ездить на машине, то на этот случай следует предусмотреть санкции, считает Федоров.
В середине июня другой депутат Госдумы, Василий Власов, предложил снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов. Речь идет о регионах, где вводили режим повышенной готовности. По словам Власова, в условиях пандемии коронавируса подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и, соответственно, не пользовались автомобилями. Такой шаг, считает депутат, стал бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки".