В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

В письме депутат отметил, что сейчас размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины. Владелец по разным причинам может долго не использовать автомобиль: например, при длительном ремонте или переезде в другой регион. Но и в таком случае он обязан платить транспортный налог в полном размере.

Поэтому Федоров предложил предоставить тем, кто планирует определенное время не использовать личный автомобиль, право "на временное приостановление регистрации транспортного средства". Срок такой приостановки должен составлять не менее шести месяцев, номера следует сдавать на хранение в ГИБДД, а от уплаты транспортного налога за это время автовладелец освобождается. Однако если при временной приостановке регистрации он все же будет ездить на машине, то на этот случай следует предусмотреть санкции, считает Федоров.