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Распространение нового коронавируса
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В Киргизии выявили 1264 новых случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1264 за сутки, умерли 73 человека, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 1264 новых случая COVID-19

08:45 18.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 18 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1264 за сутки, умерли 73 человека, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 18 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1264 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 73 человека.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 70 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2269 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 25 047. Умерли 858 человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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