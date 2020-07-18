В Киргизии выявили 1264 новых случая COVID-19

"На 18 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1264 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии", - заявил представитель штаба.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 70 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2269 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 25 047. Умерли 858 человек.