В Киргизии выявили 1264 новых случая COVID-19

БИШКЕК, 18 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1264 за сутки, умерли 73 человека, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 18 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1264 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 73 человека.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 70 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2269 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 25 047. Умерли 858 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.