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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 15 896
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 547 и достигло 15 896, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, узбекистан

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 15 896

08:14 18.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 547 и достигло 15 896, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К пятнице число зарегистрированных случаев составляло 15 349, скончались 76 пациентов, 8783 выздоровели.
"По состоянию на 18 июля 2020 года 10:00 (8:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 15 896", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 80 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9003. В пятницу из больниц были выписаны 220 человек, в четверг – 128, в среду – 328. Сейчас на лечении находятся 6813 пациентов с COVID-19, в том числе 70 - в тяжелом состоянии, 11 - в крайне тяжелом.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 08:00РИА Наука
Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Узбекистан
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