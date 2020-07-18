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В Тольятти ликвидировали пожар на предприятии, где горел фосфорный шлам
Пожар на неработающем предприятии "Фосфор" в Тольятти Самарской области, где горел фосфорный шлам, ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:07
самарская область
тольятти
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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самарская область, тольятти, происшествия

В Тольятти ликвидировали пожар на предприятии, где горел фосфорный шлам

08:07 18.07.2020
1221
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
САМАРА, 18 июл - РИА Новости. Пожар на неработающем предприятии "Фосфор" в Тольятти Самарской области, где горел фосфорный шлам, ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что на территории ОАО "Фосфор" в Тольятти, которое не работает с 2003 года, загорелся фосфорный шлам на площади 100 квадратных метров.
"Пожар ликвидирован на площади 225 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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