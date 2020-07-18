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В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19
Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T07:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
юрга
новокузнецк
кемеровская область
общество
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новокузнецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юрга, новокузнецк, кемеровская область, общество

В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

07:52 18.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.

"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Два пациента скончались. У женщины из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. У мужчины из Прокопьевска коронавирус протекал на фоне сахарного диабета", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 19 новых случаев выявлено в Новокузнецке, по шесть – в Кемерово и Прокопьевске, четыре случая – в Промышленновском муниципальном округе, по два – в Юрге, Ленинск-Кузнецком округе, Тяжинском районе, по одному – в Белово, Краснобродском, Мысках, Осинниках, Гурьевском, Ижморском районах, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 2744 случая заражения коронавирусом, 18 человек скончались, 1459 выздоровели. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1267 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5705 человек, сняты с наблюдения 76 662 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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