В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 18 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Два пациента скончались. У женщины из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. У мужчины из Прокопьевска коронавирус протекал на фоне сахарного диабета", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 19 новых случаев выявлено в Новокузнецке, по шесть – в Кемерово и Прокопьевске, четыре случая – в Промышленновском муниципальном округе, по два – в Юрге, Ленинск-Кузнецком округе, Тяжинском районе, по одному – в Белово, Краснобродском, Мысках, Осинниках, Гурьевском, Ижморском районах, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 2744 случая заражения коронавирусом, 18 человек скончались, 1459 выздоровели. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1267 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5705 человек, сняты с наблюдения 76 662 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.