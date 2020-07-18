В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Два пациента скончались. У женщины из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. У мужчины из Прокопьевска коронавирус протекал на фоне сахарного диабета", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 2744 случая заражения коронавирусом, 18 человек скончались, 1459 выздоровели. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1267 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5705 человек, сняты с наблюдения 76 662 человека.