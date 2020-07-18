Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский политик и лидер движения борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался на 81-м году жизни, сообщила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.
"Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории: конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса", — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на ее сайте.
.@RepJohnLewis was a titan of the civil rights movement whose goodness, faith and bravery transformed our nation. Every day of his life was dedicated to bringing freedom and justice to all. pic.twitter.com/xMbfAUhLUv— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 18, 2020
По словам спикера, Льюис болел раком.
Как отмечает издание Hill, член палаты представителей Джон Льюис был знаменитым лидером движения за гражданские права, который служил символом движения на протяжении более трех десятилетий его работы в конгрессе.