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Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Американский политик и лидер движения борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался на 81-м году жизни, сообщила спикер палаты представителей США РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:05
нэнси пелоси
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нэнси пелоси, сша, в мире

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

07:42 18.07.2020 (обновлено: 09:05 18.07.2020)
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© REUTERS / Joshua RobertsАмериканский политик Джон Льюис
Американский политик Джон Льюис
© REUTERS / Joshua Roberts
Американский политик Джон Льюис . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский политик и лидер движения борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался на 81-м году жизни, сообщила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.

"Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории: конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса", — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на ее сайте.

По словам спикера, Льюис болел раком.
Как отмечает издание Hill, член палаты представителей Джон Льюис был знаменитым лидером движения за гражданские права, который служил символом движения на протяжении более трех десятилетий его работы в конгрессе.
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Нэнси ПелосиСШАВ мире
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