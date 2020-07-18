Росавиация создала комиссию после инцидента при посадке Bombardier Q300

"Саха (Якутским) межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации создана комиссия по расследованию авиационного инцидента, которая в 10-дневный срок должна предоставить отчет по результатам данного происшествия", - прокомментировали в пресс-службе.