https://ria.ru/20200718/1574523606.html
Росавиация создала комиссию после инцидента при посадке Bombardier Q300
Росавиация создала комиссию из-за инцидента при посадке Bombardier Q300 авиакомпании "Якутия" в аэропорту села Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T07:37
2020-07-18T07:37
республика саха (якутия)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
якутск
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574254465.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152636/58/1526365877_0:114:2048:1266_1400x0_80_0_0_cec6e84ea844537951f0e298bd7d0bb7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), якутск, происшествия