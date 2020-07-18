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Росавиация создала комиссию после инцидента при посадке Bombardier Q300
Росавиация создала комиссию из-за инцидента при посадке Bombardier Q300 авиакомпании "Якутия" в аэропорту села Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T07:37
республика саха (якутия)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
якутск
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
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353
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республика саха (якутия), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), якутск, происшествия

Росавиация создала комиссию после инцидента при посадке Bombardier Q300

07:37 18.07.2020
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CC BY 2.0 / Daniel Betts / N442QXСамолет Bombardier
Самолет Bombardier
CC BY 2.0 / Daniel Betts / N442QX
Самолет Bombardier. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Росавиация создала комиссию из-за инцидента при посадке Bombardier Q300 авиакомпании "Якутия" в аэропорту села Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
В четверг в аэропорту села Оленек Оленекского района Якутии у самолета Bombardier Q300 АК "Якутия" лопнули два колеса шасси при посадке. На борту находились три члена экипажа и 16 пассажиров, прилетевших в село из Якутска.
"Саха (Якутским) межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации создана комиссия по расследованию авиационного инцидента, которая в 10-дневный срок должна предоставить отчет по результатам данного происшествия", - прокомментировали в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЯкутскПроисшествия
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