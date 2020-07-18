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В инфекционной больнице № 2 в Москве более 100 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве проходят 585 человек, у 106 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице № 2 в Москве более 100 пациентов лечатся от COVID

07:29 18.07.2020 (обновлено: 08:53 18.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве проходят 585 человек, у 106 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении 628 человек, включая 112 с коронавирусом.

"В больнице 585 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 175 человек с подозрением на COVID/106 случаев подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 4/4 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", — написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 49 человек, из них 12 с коронавирусом. Выписано 92 человека, из них 18 с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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