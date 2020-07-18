В инфекционной больнице № 2 в Москве более 100 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 585 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 175 человек с подозрением на COVID/106 случаев подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 4/4 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", — написала Краснова в соцсети Facebook.