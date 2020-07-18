Эстония обновила список стран, туристы из которых должны пройти карантин

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для приезжающих из десяти европейских стран, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.

"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 20 июля, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции не действует при путешествии из ЕС в Эстонию для прибывших из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.

Приезжать в Эстонию можно и из третьих стран, которые есть в согласованном в Евросоюзе списке. В него входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.