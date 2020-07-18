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Эстония обновила список стран, туристы из которых должны пройти карантин
Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для приезжающих из десяти европейских стран, сообщила в пятницу пресс-служба МИД. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T07:06
2020-07-18T07:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, евросоюз, португалия, норвегия, грузия
ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для приезжающих из десяти европейских стран, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.
"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 20 июля, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции не действует при путешествии из ЕС в Эстонию для прибывших из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.
Приезжать в Эстонию можно и из третьих стран, которые есть в согласованном в Евросоюзе списке. В него входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.
МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой они приезжают. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.