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В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр
Военнослужащие приступили к подготовке площадки для строительства многофункционального медицинского центра в городе Кызыл Республики Тыва для оказания медпомощи РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T07:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), кызыл, республика тыва, общество

В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр

07:03 18.07.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный медик
Военный медик
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Военный медик. Архивное фото
КЫЗЫЛ (Республика Тыва), 18 июл - РИА Новости. Военнослужащие приступили к подготовке площадки для строительства многофункционального медицинского центра в городе Кызыл Республики Тыва для оказания медпомощи гражданам, в том числе и с коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу Минобороны России.
В июне президент России Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященною вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде субъектов РФ.
"По поручению президента России министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыл (Республика Тыва) многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению... Военнослужащие приступили к подготовке площадки под строительство нового медцентра, расчистке территории и выборке грунта под устройство котлована здания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый медцентр будет рассчитан на 200 мест, он также будет укомплектован самым современным оборудованием для приема и лечения пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией.
"В работах было задействовано около 100 военнослужащих и более 40 единиц автомобильной и специальной техники", - добавляется в сообщении.
В ведомстве отметили, что медцентр в Кызыле строится по типовому проекту Минобороны России. Проект уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны, а также в Хабаровске, Подольске, Воронеже, Пензе и Дагестане.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)КызылРеспублика ТываОбщество
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