В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр

КЫЗЫЛ (Республика Тыва), 18 июл - РИА Новости. Военнослужащие приступили к подготовке площадки для строительства многофункционального медицинского центра в городе Кызыл Республики Тыва для оказания медпомощи гражданам, в том числе и с коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу Минобороны России.
В июне президент России Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященною вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде субъектов РФ.
"По поручению президента России министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыл (Республика Тыва) многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению... Военнослужащие приступили к подготовке площадки под строительство нового медцентра, расчистке территории и выборке грунта под устройство котлована здания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый медцентр будет рассчитан на 200 мест, он также будет укомплектован самым современным оборудованием для приема и лечения пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией.
"В работах было задействовано около 100 военнослужащих и более 40 единиц автомобильной и специальной техники", - добавляется в сообщении.
В ведомстве отметили, что медцентр в Кызыле строится по типовому проекту Минобороны России. Проект уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны, а также в Хабаровске, Подольске, Воронеже, Пензе и Дагестане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.