В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр

"По поручению президента России министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыл (Республика Тыва) многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению... Военнослужащие приступили к подготовке площадки под строительство нового медцентра, расчистке территории и выборке грунта под устройство котлована здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый медцентр будет рассчитан на 200 мест, он также будет укомплектован самым современным оборудованием для приема и лечения пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией.