Мэр Москвы рассказал о доходах города от туризма

Он сказал, что в целом от туристической отрасли город получает около 120 миллиардов рублей в год только в виде налогов.

"Налогов от всех туристов - и иностранных, и российских. Очень сложно разделять эти потоки, но я думаю, что все равно процентов 60-70 доходов от российских туристов. Их и больше было, и на самом деле, русский турист любит погулять не хуже, чем китаец", - сказал Собянин.