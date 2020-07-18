https://ria.ru/20200718/1574523137.html
Мэр Москвы рассказал о доходах города от туризма
Около 60-70 процентов налоговых доходов от туризма приносят в бюджет Москвы российские путешественники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:58
2020-07-18T06:58
туризм
туризм
новости - туризм
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_dfd6b499b434bbab6d1f508f7014ee18.jpg
https://ria.ru/20191128/1561712179.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_dfd6b499b434bbab6d1f508f7014ee18.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_61b45f1f10b1277155302e9cfa654f38.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_656:422:2282:2048_1400x0_80_0_0_2bd18a79345bdf6085e84eb5bf7b38d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сергей собянин, москва
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 60-70 процентов налоговых доходов от туризма приносят в бюджет Москвы российские путешественники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
Он сказал, что в целом от туристической отрасли город получает около 120 миллиардов рублей в год только в виде налогов.
"Налогов от всех туристов - и иностранных, и российских. Очень сложно разделять эти потоки, но я думаю, что все равно процентов 60-70 доходов от российских туристов. Их и больше было, и на самом деле, русский турист любит погулять не хуже, чем китаец", - сказал Собянин.