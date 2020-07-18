Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200718/1574523137.html
Мэр Москвы рассказал о доходах города от туризма
Около 60-70 процентов налоговых доходов от туризма приносят в бюджет Москвы российские путешественники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:58
туризм
туризм
новости - туризм
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_dfd6b499b434bbab6d1f508f7014ee18.jpg
https://ria.ru/20191128/1561712179.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_dfd6b499b434bbab6d1f508f7014ee18.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_61b45f1f10b1277155302e9cfa654f38.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_656:422:2282:2048_1400x0_80_0_0_2bd18a79345bdf6085e84eb5bf7b38d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, сергей собянин, москва

Мэр Москвы рассказал о доходах города от туризма

06:58 18.07.2020
1809
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 60-70 процентов налоговых доходов от туризма приносят в бюджет Москвы российские путешественники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
Он сказал, что в целом от туристической отрасли город получает около 120 миллиардов рублей в год только в виде налогов.
"Налогов от всех туристов - и иностранных, и российских. Очень сложно разделять эти потоки, но я думаю, что все равно процентов 60-70 доходов от российских туристов. Их и больше было, и на самом деле, русский турист любит погулять не хуже, чем китаец", - сказал Собянин.
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
28 ноября 2019, 16:54Туризм
Достойна "Оскара": Москва получила главную премию World Travel Awards
900012
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСергей СобянинМосква
Рекомендуем
Девушка катается на сапсерфе на пляже Цирк в Сочи
Туроператоры назвали сроки восстановления отрасли
Крым
В Крыму отметили ажиотажный спрос на туристический отдых
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год
В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"
Военный медик
В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
Владимир Познер
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Монумент Независимости Украины в Киеве
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Сотрудник пожарной службы
В подмосковных Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Полиция и скорая помощь
В Кузбассе один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
Американский политик Джон Льюис
Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния