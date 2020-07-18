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Туризм
https://ria.ru/20200718/1574523090.html
Туроператоры назвали сроки восстановления отрасли
Без серьезной помощи со стороны государства туристическая отрасль в условиях строгих требований безопасности, связанных с угрозой распространения коронавируса,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:16
туризм
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туризм
майя ломидзе
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Туроператоры назвали сроки восстановления отрасли

06:49 18.07.2020 (обновлено: 17:16 18.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДевушка катается на сапсерфе на пляже "Цирк" в Сочи
Девушка катается на сапсерфе на пляже Цирк в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Без серьезной помощи со стороны государства туристическая отрасль в условиях строгих требований безопасности, связанных с угрозой распространения коронавируса, сможет вернуться на докризисный уровень не ранее конца 2021 года — середины 2022 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-форуме "Россия: Туризм — 2020".
"Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны. В этой ситуации у нас есть наша необъятная Родина и серьезные требования Роспотребнадзора по объектам размещения и экскурсионным услугам, которые являются основными продуктами регионов. Для музеев и других культурных учреждений они тоже действуют. Поэтому мы находимся в ситуации, в которой у нас, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой — новые ограничения", — сказала она.
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Глава АТОР отметила, что пока не все объекты индустрии способны соответствовать требованиям Роспотребнадзора как из-за нехватки денег, так и по другим причинам.
"Отношение самих туристов делится на три вида. Около 40 процентов готовы поехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян хотят поехать в отпуск, однако переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. Еще 20 процентов — довольно обеспеченные туристы, которые хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа", — рассказала Ломидзе.
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По ее словам, АТОР совместно с Ростуризмом принимает меры к стабилизации ситуации, чтобы успокоить туристов, которым важно знать, на чем они поедут, обеспечат ли им социальную дистанцию, дезинфицируется ли гостиница и тому подобное.
Говоря о сроках восстановления туротрасли, Ломидзе отметила, что без серьезной помощи государства это произойдет нескоро.
"Отрасль восстановится не быстро, особенно если меры поддержки со стороны государства будут такими же мизерными и косметическими. При текущих условиях к состоянию отрасли в докризисный период можно будет вернуться не раньше, чем к концу 2021 года — середине 2022 года. Индустрия пытается выбраться за счет того, на чем сейчас можно зарабатывать, то есть через внутренний туризм", — заключила глава АТОР.
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