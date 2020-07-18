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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574522933.html
В Германии выявили 529 новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 529, еще один человек умер, сообщает институт... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 529 новых случаев COVID-19

06:38 18.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 529, еще один человек умер, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 583 новых случаях инфицирования.
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По последним данным института, в Германии в общей сложности выявлена 201 372 случая заражения коронавирусом, скончались 9083 пациента с COVID-19. Всего выздоровели около 187 200 человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 702), Северном Рейне-Вестфалии (45 910) и Баден-Вюртемберге (36 342). В Берлине обнаружено 8748 случав заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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