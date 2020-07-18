В Германии выявили 529 новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

По последним данным института, в Германии в общей сложности выявлена 201 372 случая заражения коронавирусом, скончались 9083 пациента с COVID-19. Всего выздоровели около 187 200 человек.