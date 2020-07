СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Как сообщает NYT, им удалось связаться с четырьмя участниками взлома, среди них — пользователи под никами lol и ever so anxious. Связаться с хакерами изданию помог специалист в области безопасности из Калифорнии Хасиб Аван. Аван заявил, что поддерживал связь с хакерами, так как те ранее попытались взломать принадлежащую ему компанию.

Участники взлома "познакомились" незадолго до начала всей операции. Kirk связался с lol во вторник вечером и в среду — с ever so anxious в Discord, где предложил им стать посредниками — продавать аккаунты Twitter в интернете, сообщает издание. Lol и ever so anxious уже имели сложившуюся репутацию на сайте OGusers.com, где хакеры продают "ценные" имена в соцсетях, украденные у пользователей. Обычно такие имена — @dark, @w, @l, @50 и другие, которые привела в качестве примера газета, — состоят из одной цифры или буквы и тем самым привлекают внимание, что делает их очень ценными, отмечает издание.