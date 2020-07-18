Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574522730.html
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
За недавней атакой на Twitter стояла группа молодых людей из США и Великобритании, которая общалась между собой в мессенджере Discord и которой руководил некто... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:04
илон маск
uber
tesla motors
канье уэст
spacex
билл гейтс
великобритания
калифорния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e1bbee42c1b72cd3880bc58e0e287a7.jpg
https://ria.ru/20200718/1574522355.html
https://ria.ru/20200717/1574508947.html
https://ria.ru/20200717/1574477085.html
https://ria.ru/20200716/1574469597.html
https://ria.ru/20200716/1574469332.html
Вывсёврёти, это Боширов и Петров!)))
70
США: Кто стоит за ними? Известно кто! Поэтому ссанкции введём!😂😂😂
37
15
великобритания
калифорния
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e1bbee42c1b72cd3880bc58e0e287a7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_75a690e8298f32e65eed93841d65a994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_278:0:2326:2048_1400x0_80_0_0_0b357a1df6c55cf038a2f2f2fab8d619.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, uber, tesla motors, канье уэст, spacex, билл гейтс, великобритания, калифорния, сша, twitter, в мире

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

05:34 18.07.2020 (обновлено: 12:04 18.07.2020)
20542
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За недавней атакой на Twitter стояла группа молодых людей из США и Великобритании, которая общалась между собой в мессенджере Discord и которой руководил некто с ником Kirk, утверждавший, что работает в самой соцсети и имеет внутренний доступ к аккаунтам пользователей, пишет газета New York Times со ссылкой на участвовавших во взломе хакеров и предоставленные ими изданию скриншоты переписок в мессенджере.
Как сообщает NYT, им удалось связаться с четырьмя участниками взлома, среди них — пользователи под никами lol и ever so anxious. Связаться с хакерами изданию помог специалист в области безопасности из Калифорнии Хасиб Аван. Аван заявил, что поддерживал связь с хакерами, так как те ранее попытались взломать принадлежащую ему компанию.
Логотип социальной сети Twitter
Вчера, 04:03
Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
По словам участников событий, общение между хакерами велось в мессенджере Discord. В центре всей схемы стоял пользователь Kirk. Именно он выводил средства с кошелька, куда мошенники просили переводить биткоины, сообщает издание со ссылкой на собственный анализ транзакций в криптовалюте.
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети. "Бро, я работаю в Twitter, никому не показывай это сообщение, серьезно", — написал пользователь Kirk.
Отмечается, что пользователь Kirk не был широко известен в хакерских кругах до атаки в минувшую среду. Его профиль в Discord был создан только 7 июля. Даже для других хакеров, работавших с ним, его личность оставалась неизвестной.
Социальная сеть Twitter
17 июля, 17:28
Эксперт считает, что взлом Twitter провели профессионалы
Участники взлома "познакомились" незадолго до начала всей операции. Kirk связался с lol во вторник вечером и в среду — с ever so anxious в Discord, где предложил им стать посредниками — продавать аккаунты Twitter в интернете, сообщает издание. Lol и ever so anxious уже имели сложившуюся репутацию на сайте OGusers.com, где хакеры продают "ценные" имена в соцсетях, украденные у пользователей. Обычно такие имена — @dark, @w, @l, @50 и другие, которые привела в качестве примера газета, — состоят из одной цифры или буквы и тем самым привлекают внимание, что делает их очень ценными, отмечает издание.
За каждую осуществленную транзакцию lol и ever so anxious полагалась своя доля, пишет газета. Эти операции показали, насколько широкий доступ Kirk имеет к системам Twitter: он мог быстро изменять основные параметры безопасности для любого пользователя и отправлять фото записей из внутренних систем Twitter в качестве доказательства того, что он контролирует учетные записи.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
17 июля, 08:27
Около 130 аккаунтов Twitter подверглись хакерским атакам
Один из покупателей, приобретший имя @6, — известный хакер PlugWalkJoe, за которым скрывается 21-летний британец Джозеф О'Коннор, сообщил изданию, что, по словам других хакеров, Kirk получил право доступа к системам и серверам Twitter, когда смог попасть в канал компании в корпоративном мессенджере Slack. "Люди, расследовавшие это дело, сказали, что это соответствует тому, что им до сих пор удалось узнать", — пишет издание.
По словам тех, с кем удалось пообщаться газете, около 22:30 мск среды Kirk перешел ко взлому аккаунтов известных людей — экс-президента Барака Обама, бизнесмена Илона Маска и других. По утверждению lol, за взломом аккаунтов знаменитостей стоял только Kirk. Позднее он перестал отвечать своим посредникам.

"Я просто хотел рассказать вам мою версию событий, потому что я думаю, вы можете прояснить некоторые моменты обо мне и ever so anxious", — приводит NYT слова lol из переписки с ним в Discord. Этот пользователь также поделился с изданием всеми записями бесед с другими хакерами.

Lol хоть и не раскрыл свою личность, однако рассказал изданию, что проживает в США и ему около 20, а его товарищ с ником ever so anxious рассказал, что ему 19 лет, он живет в Великобритании с мамой.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
16 июля, 22:50
Twitter предупредил, что разблокировка аккаунтов займет время
Кто стоит за ником Kirk, а также его мотивы установить не удалось, пишет издание.
Газета утверждает, что следователи, ведущие дело о взломе, подтвердили, что некоторые детали, которыми поделились хакеры с изданием, совпадают с тем, что пока удалось установить в результате расследования.
Ранее неизвестные взломали аккаунты ряда американских знаменитостей. В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
16 июля, 22:40
ФБР начало расследование взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter
51253122108
Обсудить 15
Илон МаскUberTesla motorsКанье УэстSpaceXБилл ГейтсВеликобританияКалифорнияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Вывсёврёти, это Боширов и Петров!)))
18 июля, 07:00
Дмитрий
10570003
США: Кто стоит за ними? Известно кто! Поэтому ссанкции введём!😂😂😂
18 июля, 06:01
Семен Семеныч
16210000
Рекомендуем
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год
В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
Владимир Познер
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Семья в одном из парков Москвы
Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
Монумент Независимости Украины в Киеве
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной ошибке" молодости
3D модель ледокола Лидер
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Маша Распутина
Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Казино
Украина станет новым Лас-Вегасом
Автомобили
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов прокомментировал решение S&P по рейтингу России
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния