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Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:31
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
китай
сша
в мире
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Про амеров еще много чего можно добавить. Если уж китайцев довели до таких высказываний, то, ясно, что амеров ненавидят все.
968
Нашли "друга"! 🤣 Для китайцев нынешняя Россия - слабое, корумпированное государство, в котором за небольшую мзду чиновнику, можно пользоваться её природными богатствами как пожелаешь. ((
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, сша, в мире

Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия

05:23 18.07.2020 (обновлено: 09:31 18.07.2020)
84739
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

"США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие", — сказал Ван И.

По его мнению, Вашингтон совершенно неприкрыто проводит политику американского приоритета и доводит до крайности эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.
"США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный маккартизм и давно устаревший менталитет холодной войны, умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны", — заявил Ван И.
Он добавил, что Китай и Россия должны продолжать продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, а также работать вместе со странами, которые "занимают объективную и справедливую позицию". Так, подчеркнул министр, возможно противостоять действиям, которые нарушают международный порядок, совместно поддерживать глобальный мир и стабильность, защищать международную справедливость и беспристрастие.
С 30 июня в Китае вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга, направленный на противодействие сепаратизму, терроризму, попыткам подорвать государственную власть или вступить в сговор с иностранными государствами. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и многих западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Вашингтон заявлял, что в случае принятия закона введет против Китая санкции. На этой неделе президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон. В Пекине это расценили как грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая и пообещали принять ответные меры.
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14542777725
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Ван И (политик)Сергей ЛавровМИД КНРКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Про амеров еще много чего можно добавить. Если уж китайцев довели до таких высказываний, то, ясно, что амеров ненавидят все.
18 июля, 06:43
Светлана Васильчева
4264108529
Нашли "друга"! 🤣 Для китайцев нынешняя Россия - слабое, корумпированное государство, в котором за небольшую мзду чиновнику, можно пользоваться её природными богатствами как пожелаешь. ((
18 июля, 07:29
АВАндрей Викторович
3960323157
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