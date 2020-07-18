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СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
Официальные портреты бывших президентов Соединенных Штатов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего убрали из Гранд фойе Белого дома в течение прошлой недели и... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T05:32
хиллари клинтон
билл клинтон
теодор рузвельт
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хиллари клинтон, билл клинтон, теодор рузвельт, сша, в мире

СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего

04:53 18.07.2020 (обновлено: 05:32 18.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальные портреты бывших президентов Соединенных Штатов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего убрали из Гранд фойе Белого дома в течение прошлой недели и заменили их портретами двух республиканских президентов, которые руководили страной более века назад, сообщает телеканал CNN.
Согласно традициям Белого дома, портреты самых последних американских президентов должны быть на самом видном месте при входе в здание и заметны гостям во время официальных мероприятий.
Портреты Клинтона и Буша-младшего перенесли в старую Семейную столовую, небольшую комнату, которой редко пользуются и которую не видят большинство посетителей.
На место портрета Буша повесили портрет 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли-младшего, а портрет Клинтона заменил его преемник Теодор Рузвельт.
В своей книге экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон писал, что Трамп "презирает" Буша-старшего и Буша-младшего. Также, по некоторым утверждениям, Трамп критиковал Билла Клинтона и высказывал мнение, что он был плохим президентом.
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