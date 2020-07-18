https://ria.ru/20200718/1574522585.html
В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
Пожар на складе с картоном в подмосковных Мытищах локализован на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:39
2020-07-18T05:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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https://ria.ru/20200717/1574497961.html
московская область (подмосковье)
мытищи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия