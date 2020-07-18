В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пожар на складе с картоном в подмосковных Пожар на складе с картоном в подмосковных Мытищах локализован на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее пресс-служба сообщала, что в 3.57 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область , город Мытищи , Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1 - пожар на складе картона.

"В 4.12 (мск) локализация пожара на площади 7500 квадратных метров. Подразделения работают по рангу 1 БИС", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщается, что к складу вплотную пристроены газовая котельная и административное здание.