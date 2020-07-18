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В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
За второй квартал 2020 года в России было зафиксировано в три раза меньше случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, чем за аналогичный период в 2019... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:36
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями

04:36 18.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За второй квартал 2020 года в России было зафиксировано в три раза меньше случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, чем за аналогичный период в 2019 году, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий. Так, если за второй квартал 2019 года было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тысяч населения, то в 2020 за тот же период 40 случаев на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что лучшая профилактика заболеваемости острыми кишечными инфекциями - чистые руки, чистая посуда, а также приготовление пищи с соблюдением санитарных норм.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
18 июня, 20:38
Попова: за три месяца в России не было ни одной вспышки кишечной инфекции
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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