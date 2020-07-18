В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями

"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий. Так, если за второй квартал 2019 года было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тысяч населения, то в 2020 за тот же период 40 случаев на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.