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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574522519.html
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случая коронавирусной инфекции и 14 бессимптомных носителей, из больниц выписали 21 пациента, следует из сообщения... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

04:35 18.07.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случая коронавирусной инфекции и 14 бессимптомных носителей, из больниц выписали 21 пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 22 случаев - 16 локальные - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные шесть - ввозные.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 644 случая коронавирусной инфекции, 78 758 человек выздоровели, 252 пациента с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 2 004, выздоровели 1 920 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 14 таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 109 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1713 случаев заражения (11 человек скончались, 1264 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все они уже выписаны), на Тайване заразились 454 человека (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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