В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 644 случая коронавирусной инфекции, 78 758 человек выздоровели, 252 пациента с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 2 004, выздоровели 1 920 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 14 таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 109 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.