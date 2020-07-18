Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574522462.html
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T05:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грипп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1400x0_80_0_0_ab46733b87ece87f9d9d1252bed7b810.jpg
https://ria.ru/20200717/1574518166.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1400x0_80_0_0_ab46733b87ece87f9d9d1252bed7b810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_355:0:3086:2048_1400x0_80_0_0_f59551de9ee62c3b1e385bd6bec03e8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_743:0:2791:2048_1400x0_80_0_0_3af46dac9b2b29127ffea484a129c0c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, грипп, общество

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

04:06 18.07.2020 (обновлено: 05:33 18.07.2020)
0
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл — РИА Новости. Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

"Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство (Израиль — ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки", — заявил Гай Хошен в интервью РИА Новости.

В условиях пандемии грядущей осенью ситуация может осложниться тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов COVID-19, предупреждает врач.
"В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонные заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц", — предупреждает врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Вчера, 20:58Распространение нового коронавируса
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГриппОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала