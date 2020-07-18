Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

"Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство (Израиль — ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки", — заявил Гай Хошен в интервью РИА Новости.

"В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонные заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц", — предупреждает врач.