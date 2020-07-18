В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

Власти изучают 85 877 подозрительных случаев заболеваний. За сутки подтверждены 736 смертей от осложнений, связанных с COVID-19.

Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.