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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574522420.html
В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 7257 и составляет 331 298, от осложнений заболевания скончались ещё 736 РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мехико (город)
мексика
в мире
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мехико (город)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1400x0_80_0_0_4024a92c8fab594631a40c9340bdc46e.jpg
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коронавирус covid-19, мехико (город), мексика, в мире

В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19

04:05 18.07.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 7257 и составляет 331 298, от осложнений заболевания скончались ещё 736 человек, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.
"Число подтвержденных случаев заболевания достигло 331 298. Среди них 38 310 летальных случаев", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
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Власти изучают 85 877 подозрительных случаев заболеваний. За сутки подтверждены 736 смертей от осложнений, связанных с COVID-19.
С понедельника в Мексике вступят в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. В число штатов, где максимальная опасность снижена, вошел южный регион Чиапас.
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Скорость распространения нового коронавируса
Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
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