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Финские производители продуктов останутся без местных ягод
Производители продуктов, использующих финскую чернику, столкнутся с ее дефицитом, так как лесную ягоду в Финляндии в этом году некому собрать, рассказал РИА... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:00
швеция
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швеция, финляндия, украина, в мире

Финские производители продуктов останутся без местных ягод

04:00 18.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЧерника
Черника
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Черника. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл - РИА Новости. Производители продуктов, использующих финскую чернику, столкнутся с ее дефицитом, так как лесную ягоду в Финляндии в этом году некому собрать, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Центра природных ресурсов Финляндии (Luke) Райнер Пелтола.
Обычно сбором диких лесных ягод для промышленности в Финляндии занимались граждане Таиланда, но в этом году власти не разрешили им выехать на заработки.
"Ситуация в этом году крайне сложная, и все идет к тому, что заготовки черники для промышленности не будет, так как основная масса сборщиков была из Таиланда", - отметил Пелтола.
Он отметил, что жители Финляндии с энтузиазмом откликаются на призыв властей собирать чернику, но делают это для своих личных целей.
"Часть наших производителей продуктов, например Valio или Fazer, предпочитали использовать в продуктах местную чернику, но в этом году им придется закупать ее на Украине или в Белоруссии", - сказал специалист.
По данным национальной отраслевой ассоциации натуральных продуктов (лесные ягоды, грибы и травы) Arctic Aromas Association, в 2019 году Финляндия экспортировала более 11 миллионов килограммов диких ягод в замороженном виде, стоимость экспорта составила 23,9 миллиона евро. Объем экспорта удвоился за последние 10 лет. Страны поставок - Швеция, Германия, Австрия, Бельгия и другие.
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