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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T03:59
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

03:19 18.07.2020 (обновлено: 03:59 18.07.2020)
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© REUTERS / Danish SiddiquiМедицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Danish Siddiqui
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 3.18 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 14 037 021. Скончались, по информации университета, 600 665 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 818 409 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19В мире
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