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"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
Окончательная программа создания спутниковой системы "Сфера" с учетом всех замечаний будет внесена на утверждение правительства в следующем месяце, сообщили РИА РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T03:12
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:118:3071:1845_1400x0_80_0_0_02f0a06f93ace6d5e57d5e662e3b38ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
oneweb, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink

03:12 18.07.2020
325
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Окончательная программа создания спутниковой системы "Сфера" с учетом всех замечаний будет внесена на утверждение правительства в следующем месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году. Всего в систему должно войти около 600 космических аппаратов. "Сфера" будет глобальной системой связи, как и зарубежные конкуренты - OneWeb и Starlink, которые будут предоставлять интернет по всей Земле. Однако в новую российскую группировку войдут не только спутники связи, но и аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.
"Доработанная по замечаниям правительства подпрограмма "Сфера" государственной программы "Космическая деятельность России" согласована со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Минсвязи России и Минтранс России, находится на согласовании в Минэкономразвития России и Минфине России и будет представлена на утверждение в правительство РФ в августе текущего года", - сказали в пресс-службе.
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