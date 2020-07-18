"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Окончательная программа создания спутниковой системы "Сфера" с учетом всех замечаний будет внесена на утверждение правительства в следующем месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году. Всего в систему должно войти около 600 космических аппаратов. "Сфера" будет глобальной системой связи, как и зарубежные конкуренты - OneWeb и Starlink, которые будут предоставлять интернет по всей Земле. Однако в новую российскую группировку войдут не только спутники связи, но и аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.
"Доработанная по замечаниям правительства подпрограмма "Сфера" государственной программы "Космическая деятельность России" согласована со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Минсвязи России и Минтранс России, находится на согласовании в Минэкономразвития России и Минфине России и будет представлена на утверждение в правительство РФ в августе текущего года", - сказали в пресс-службе.