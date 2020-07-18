"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink

"Доработанная по замечаниям правительства подпрограмма "Сфера" государственной программы "Космическая деятельность России" согласована со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Минсвязи России и Минтранс России, находится на согласовании в Минэкономразвития России и Минфине России и будет представлена на утверждение в правительство РФ в августе текущего года", - сказали в пресс-службе.