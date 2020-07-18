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Парк "Остров Мечты" вновь откроется для посетителей
Парк "Остров Мечты" в Москве вновь откроется для посетителей после пандемии коронавируса, на большинстве аттракционов число доступных посадочных мест будет... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T03:06
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, остров мечты (парк), москва, общество

Парк "Остров Мечты" вновь откроется для посетителей

03:06 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТематический парк "Остров мечты"
Тематический парк Остров мечты
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Парк "Остров Мечты" в Москве вновь откроется для посетителей после пандемии коронавируса, на большинстве аттракционов число доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки.
"Первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты" вновь откроет свои двери для посетителей 18 июля 2020 года после профилактического закрытия. На его территории будут действовать максимальные меры защиты гостей", - сообщили в пресс-службе ХК "Остров Мечты".
Уточняется, что в преддверии открытия парка специалисты провели полную дезинфекцию, а также тщательную оценку всего крытого пространства, чтобы исключить риск возможного заражения посетителей. При входах в здание, у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов, а также дозаторов для антисептика.
Таким образом, ежедневно в "Острове Мечты" будет расходоваться более 140 литров обеззараживающего средства. "На территории "Острова Мечты" необходимо носить защитные маски и перчатки, причем в магазинах парка будут доступны брендированные маски", – добавили в пресс-службе.
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Кроме того, для безопасной навигации при покупке билетов, посещении аттракционов и шоу тематического парка "Острова Мечты" появилась информационная разметка. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также будет сокращено количество посадочных мест.
"Помимо парка развлечений и городского променада — прогулочной зоны в крытой части "Острова Мечты" — для посетителей также будет доступна территория цветущего ландшафтного парка площадью 44 гектара. Гости смогут пройтись по тенистым аллеям, посетить зоны для спорта, поиграть с малышами на детских площадках, позагорать на шезлонгах у воды или просто отдохнуть на траве. Посетителям парка также рекомендуется соблюдать дистанцию", - отметили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Остров мечты (парк)МоскваОбщество
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