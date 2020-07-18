Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574522092.html
В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на 34 177, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T03:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1400x0_80_0_0_bd5efb28397e26188f0059ca6ecdfb91.jpg
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1400x0_80_0_0_bd5efb28397e26188f0059ca6ecdfb91.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_d66993aff65fef34dcecc10291c31c54.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_701:0:2701:2000_1400x0_80_0_0_51c1fb13f3c22260938439e5075353ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

03:01 18.07.2020
160
© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на 34 177, сообщил минздрав страны.
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 046 328.
За время распространения инфекции скончался 77 851 заболевший, за последние 24 часа – 1 163 человека.
По данным бразильского минздрава, вылечились 1 321 036 заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
15010011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
Рекомендуем
Коронавирус в Бразилии
Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
Нью-Йорк
В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Самолет в небе
США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
Логотип социальной сети Twitter
Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Маша Распутина
Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
Пожарный
В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
Медсестра в прививочном кабинете
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ рассказало подробности взлома Twitter
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
Лента новостейМолния