В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 046 328.

За время распространения инфекции скончался 77 851 заболевший, за последние 24 часа – 1 163 человека.

По данным бразильского минздрава, вылечились 1 321 036 заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.