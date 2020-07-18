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Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
Бразильское общество инфектологии призвало не использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19, следует из сообщения организации, именно этот препарат... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T05:34
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире

Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID

02:55 18.07.2020 (обновлено: 05:34 18.07.2020)
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© AP Photo / Andre PennerКоронавирус в Бразилии
Коронавирус в Бразилии
© AP Photo / Andre Penner
Коронавирус в Бразилии. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июл — РИА Новости. Бразильское общество инфектологии призвало не использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19, следует из сообщения организации, именно этот препарат принимает президент Бразилии Жаир Болсонару.
"Необходимо срочно изъять гидроксихлорохин из лечения на любой фазе COVID-19", — говорится в заявлении.
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23 июня, 15:26Распространение нового коронавируса
Испания прекратила большинство клинических испытаний гидроксихлорохина
Ученые призвали министерство здравоохранения пересмотреть политику лечения пациентов с коронавирусом, поскольку не стоит тратить государственные средства на препарат, который не приносит эффекта и вызывает побочные эффекты.
Гидроксихлорохин для лечения принимает Болсонару и считает, что он ему помогает.
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В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19. В начале июня оксфордские ученые заявили, что не нашли подтверждений, что препарат может помогать при лечении. По данным исследования, 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%. Национальные институты здравоохранения США (NIH) также решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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