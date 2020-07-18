https://ria.ru/20200718/1574521991.html
В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
С понедельника в Нью-Йорке откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, кинопроизводство, при этом закрытыми... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:53
2020-07-18T02:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e7e24a31a8e99605e6b78a95b46abe4d.jpg
https://ria.ru/20200718/1574521955.html
https://ria.ru/20200717/1574491910.html
https://ria.ru/20200713/1574304396.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e7e24a31a8e99605e6b78a95b46abe4d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_df98022114646b7fda3cb2aba7e568e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_205:0:2253:2048_1400x0_80_0_0_8d2aa98402d4a633f2d9b8e7a2713e4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 18 июн – РИА Новости.
С понедельника в Нью-Йорке
откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, кинопроизводство, при этом закрытыми останутся торговые центры, музеи, кинотеатры.
Согласно решению властей, город вступит в 4-ю фазу открытия на фоне улучшающейся эпидемиологической обстановки.
"Нью-Йорк провел вчера 78 239 теста (на коронавирус – ред.). У 776 он подтвердился – это ниже 1%. Это очень хорошие новости", - сказал в ходе теле-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
По его словам, в четверг от коронавируса в штате скончались 10 человек, в больницах находятся 765 человек. "Этот показатель снизился на 48 человек. Это низший уровень с 8 марта", - указал губернатор.
"Город Нью-Йорк вступит в четвертую фазу в понедельник. Знаковый момент для нас. Теперь каждый регион штата будет на 4-м этапе. Больше фаз нет, так что мы все на последнем этапе открытия", - заявил Куомо.
Он напомнил, что четвертый этап разрешает открыть школы в соответствии с инструкциями штата, позволяет не связанные с риском активности на улице при посещаемости, достигающей 33% по сравнению с обычными временами. "Сюда относятся ботанические сады и зоопарки, например", - указал Куомо. Они могут впускать 33% от максимального числа возможных посетителей.
По словам губернатора, возобновятся спортивные игры, правда, при отсутствии болельщиков, будет разрешена работа медиа-индустрии на улице, в частности производство кино и телевизионных шоу.
При этом закрытыми остаются залы ресторанов, торговые центры, музеи, спортзалы, кинотеатры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.