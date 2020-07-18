Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574521991.html
В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
С понедельника в Нью-Йорке откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, кинопроизводство, при этом закрытыми... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e7e24a31a8e99605e6b78a95b46abe4d.jpg
https://ria.ru/20200718/1574521955.html
https://ria.ru/20200717/1574491910.html
https://ria.ru/20200713/1574304396.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e7e24a31a8e99605e6b78a95b46abe4d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_df98022114646b7fda3cb2aba7e568e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_205:0:2253:2048_1400x0_80_0_0_8d2aa98402d4a633f2d9b8e7a2713e4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей

02:53 18.07.2020
144
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 18 июн – РИА Новости. С понедельника в Нью-Йорке откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, кинопроизводство, при этом закрытыми останутся торговые центры, музеи, кинотеатры.
Согласно решению властей, город вступит в 4-ю фазу открытия на фоне улучшающейся эпидемиологической обстановки.
"Нью-Йорк провел вчера 78 239 теста (на коронавирус – ред.). У 776 он подтвердился – это ниже 1%. Это очень хорошие новости", - сказал в ходе теле-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
По его словам, в четверг от коронавируса в штате скончались 10 человек, в больницах находятся 765 человек. "Этот показатель снизился на 48 человек. Это низший уровень с 8 марта", - указал губернатор.
Дональд Трамп в медицинской маске
02:45Распространение нового коронавируса
Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
"Город Нью-Йорк вступит в четвертую фазу в понедельник. Знаковый момент для нас. Теперь каждый регион штата будет на 4-м этапе. Больше фаз нет, так что мы все на последнем этапе открытия", - заявил Куомо.
Он напомнил, что четвертый этап разрешает открыть школы в соответствии с инструкциями штата, позволяет не связанные с риском активности на улице при посещаемости, достигающей 33% по сравнению с обычными временами. "Сюда относятся ботанические сады и зоопарки, например", - указал Куомо. Они могут впускать 33% от максимального числа возможных посетителей.
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Вчера, 13:16Распространение нового коронавируса
Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
По словам губернатора, возобновятся спортивные игры, правда, при отсутствии болельщиков, будет разрешена работа медиа-индустрии на улице, в частности производство кино и телевизионных шоу.
При этом закрытыми остаются залы ресторанов, торговые центры, музеи, спортзалы, кинотеатры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
13 июля, 22:02Распространение нового коронавируса
Белый дом отрицает разногласия между Трампом и главным инфекционистом США
0501001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
Коронавирус в Бразилии
Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Самолет в небе
США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
Логотип социальной сети Twitter
Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
Маша Распутина
Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Сенатор-республиканец Линдси Грэм
В США сенатор заявил, что документы показывают лживость досье на Трампа
Военнослужащий сирийской армии
В Сирии сообщили, что ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ рассказало подробности взлома Twitter
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
Лента новостейМолния