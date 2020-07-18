В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей

НЬЮ-ЙОРК, 18 июн – РИА Новости. С понедельника в С понедельника в Нью-Йорке откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, кинопроизводство, при этом закрытыми останутся торговые центры, музеи, кинотеатры.

Согласно решению властей, город вступит в 4-ю фазу открытия на фоне улучшающейся эпидемиологической обстановки.

"Нью-Йорк провел вчера 78 239 теста (на коронавирус – ред.). У 776 он подтвердился – это ниже 1%. Это очень хорошие новости", - сказал в ходе теле-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, в четверг от коронавируса в штате скончались 10 человек, в больницах находятся 765 человек. "Этот показатель снизился на 48 человек. Это низший уровень с 8 марта", - указал губернатор.

"Город Нью-Йорк вступит в четвертую фазу в понедельник. Знаковый момент для нас. Теперь каждый регион штата будет на 4-м этапе. Больше фаз нет, так что мы все на последнем этапе открытия", - заявил Куомо.

Он напомнил, что четвертый этап разрешает открыть школы в соответствии с инструкциями штата, позволяет не связанные с риском активности на улице при посещаемости, достигающей 33% по сравнению с обычными временами. "Сюда относятся ботанические сады и зоопарки, например", - указал Куомо. Они могут впускать 33% от максимального числа возможных посетителей.

По словам губернатора, возобновятся спортивные игры, правда, при отсутствии болельщиков, будет разрешена работа медиа-индустрии на улице, в частности производство кино и телевизионных шоу.

При этом закрытыми остаются залы ресторанов, торговые центры, музеи, спортзалы, кинотеатры.