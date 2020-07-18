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Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен рекомендовать всем американцам носить маски. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T05:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски

02:45 18.07.2020 (обновлено: 05:35 18.07.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен рекомендовать всем американцам носить маски.

"Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода. Я не верю в это, нет. Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет", — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, не хочет ли он рекомендовать ношение масок в общенациональном масштабе.

"Как вы знаете, маски тоже вызывают проблемы. Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо", — добавил Трамп.
Ранее Трамп лишь единожды побывал на публике в маске — во время посещения военного госпиталя на прошлых выходных. До этого он долгое время маску не надевал, хотя и утверждал, что выглядит в ней не хуже, чем герои вестернов.
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