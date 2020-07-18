Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски

"Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода. Я не верю в это, нет. Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет", — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, не хочет ли он рекомендовать ношение масок в общенациональном масштабе.