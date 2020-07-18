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США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов между двумя странами, сообщило министерство транспорта США. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:39
министерство транспорта сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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министерство транспорта сша, индия, сша, в мире

США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов

02:39 18.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов между двумя странами, сообщило министерство транспорта США.
Ранее министерство обвинило индийские власти в несправедливом подходе к чартерным рейсам и заявило, что чартерные рейсы из Индии будут осуществляться только со специального разрешения на каждый рейс.
Теперь это распоряжение будет отозвано, а авиакомпании Air India будет разрешено летать между двумя странами.
Пассажирский самолет в небе
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