https://ria.ru/20200718/1574521930.html
США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов между двумя странами, сообщило министерство транспорта США. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:39
2020-07-18T02:39
министерство транспорта сша
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_0:30:3071:1757_1400x0_80_0_0_60544791c9b9354f9ba4682a59ca6cae.jpg
https://ria.ru/20200717/1574487778.html
2
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_0:30:3071:1757_1400x0_80_0_0_60544791c9b9354f9ba4682a59ca6cae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_6824615cc8a818108ce4f88f0cd870d0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_29808d7865a298a72e73f1ad9d90f44a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство транспорта сша, индия, сша, в мире