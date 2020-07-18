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В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Число погибших в результате ливневых паводков и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси выросло до 36 человек, более 3 тысяч человек были вынуждены... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:36
южный сулавеси
индонезия
в мире
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353
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южный сулавеси, индонезия, в мире

В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек

02:36 18.07.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число погибших в результате ливневых паводков и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси выросло до 36 человек, более 3 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Радитиа Джати (Raditya Jati).
Кроме того, 16 человек все еще числятся пропавшими без вести. Также были серьезно повреждены дома и объекты инфраструктуры.
"Поиск пропавших без вести лиц и эвакуация пострадавших жителей неизменно проводятся спасателями", - приводит агентство слова представителя национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Радитиа Джати.
По его словам, 359 спасателей принимают участие в операции. Поскольку сильные потоки с грязью и песком затопили более 4 тысяч домов, более 3 тысяч жителей укрылись в нескольких точках.
Ливневые паводки также обрушились на почти 13-ти километровую дорогу, девять мостов, 13 религиозных и девять школьных зданий, восемь офисных зданий, два общественных здания и рыночных комплекса.
Доступ к пострадавшим районам затопила грязь и бревна, что замедлило передвижение спасателей и распределение чрезвычайной помощи.
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