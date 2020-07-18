Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется

Программа реновации жилищного фонда столицы предусматривает переселение более 1 миллиона москвичей из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе уже введено в эксплуатацию свыше 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров. Утверждены площадки реновации для строительства более 6,8 миллиона квадратных метров жилья.

"График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы", - сказал Собянин в интервью радио " Комсомольская правда ".

"Этапы назовем, такие-то дома - в эти пять лет, другие дома - в эти пять лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать", - уточнил он.