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Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
График переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется, этапы переселения будут определены до конца года, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:27
реновация
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реновация, сергей собянин, москва, общество

Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется

02:27 18.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. График переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется, этапы переселения будут определены до конца года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Программа реновации жилищного фонда столицы предусматривает переселение более 1 миллиона москвичей из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе уже введено в эксплуатацию свыше 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров. Утверждены площадки реновации для строительства более 6,8 миллиона квадратных метров жилья.

"График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы", - сказал Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам мэра, назвать конкретную дату переселения для каждого дома не получится, но можно будет назвать этапы.
"Этапы назовем, такие-то дома - в эти пять лет, другие дома - в эти пять лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать", - уточнил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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РеновацияСергей СобянинМоскваОбщество
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