Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Фуа-гра и черная икра еще недавно считались "пищей небожителей", но сегодня во многом потеряли свою привлекательность. Что пришло на смену деликатесам, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
В 90-е годы в России наблюдалось избыточное потребление деликатесной еды, которая была недоступна в советское время. Сегодня пришло понимание, что вкусной может быть и здоровая пища, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
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"20 лет назад салат оливье казался верхом кулинарного искусства, сейчас в современной семье есть возможность готовить его хоть пять раз в неделю, просто редко кто это делает. В эпоху дефицита фуа-гра казалась пищей небожителей, сегодня каждый может не за космические деньги найти ее в любом крупном супермаркете. То, что раньше казалось вкусным – жирное, сладкое — перестало иметь свою привлекательность, появилось понимание того, что тело надо не баловать, а за ним надо ухаживать, заботиться о нем", – рассказала врач-диетолог.
Сегодня идет общий тренд на спорт, на здоровое питание, на умеренность, иногда даже с перекосом в ограничения.
"Люди начали обращать внимание на то, чтобы в пище не содержались пестициды, загрязняющие вещества, идет тренд на экологичность, натуральные продукты. Популярны разнообразные тесты на пищевую непереносимость, генетические тесты. Но из-за большого количества информации люди часто боятся съесть лишнее. Спектр потребляемых продуктов становится слишком маленький, и это плохо. Чем разнообразнее питание, тем больше возможность получить витамины и микроэлементы из пищи", — сказала диетолог.
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Тренд на ограничения, на узкий спектр пищи привел за собой еще одно направление — большое потребление биологически активных добавок.
"Когда ты ограничиваешь что-то в питании, тебе это надо где-то взять, соответственно люди стараются покрыть это БАДами. Современное питание не всегда способно на 100% покрыть потребности, поэтому некоторыми добавками действительно можно улучшить свой рацион. Но и здесь есть перекосы: если люди употребляют 20-40 препаратов, сложно учитывать их взаимодействие", — рассказала радио Sputnik Ирина Лизун.