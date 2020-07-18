Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде

"20 лет назад салат оливье казался верхом кулинарного искусства, сейчас в современной семье есть возможность готовить его хоть пять раз в неделю, просто редко кто это делает. В эпоху дефицита фуа-гра казалась пищей небожителей, сегодня каждый может не за космические деньги найти ее в любом крупном супермаркете. То, что раньше казалось вкусным – жирное, сладкое — перестало иметь свою привлекательность, появилось понимание того, что тело надо не баловать, а за ним надо ухаживать, заботиться о нем", – рассказала врач-диетолог.