В США сенатор заявил, что документы показывают лживость досье на Трампа

"(Рассекреченный) меморандум министерства юстиции ясно показывает, что надежность досье была полностью дискредитирована после общения с первичным источником", - заявил Грэм.

Комитет сената рассекретил 57-страничный конспект трехдневного интервью ФБР с неназванным источником досье. Также были рассекречены комментарии бывшего агента контрразведки ФБР Питера Стржока, которого штаб Трампа подозревал в сознательном саботаже расследования и политическом преследовании.

Досье составил в 2016 году Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.