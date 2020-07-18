Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200718/1574521718.html
В Сирии сообщили, что ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Системы ПВО Сирии отразили налет БПЛА в районе города Саламия в провинции Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Аль-Ахбар со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:02
война в сирии
хама (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_da956dc7bb35e2a1f638132c31261bbd.jpg
https://ria.ru/20200717/1574486734.html
хама (город)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_da956dc7bb35e2a1f638132c31261bbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_1c86f015e91ad54ed8bb86c5c435170f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_98:0:2145:2047_1400x0_80_0_0_c33e0a533d00d2b3b66cb82ffbb743a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хама (город), сирия, в мире

В Сирии сообщили, что ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама

02:02 18.07.2020
333
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии
Военнослужащий сирийской армии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 июл - РИА Новости. Системы ПВО Сирии отразили налет БПЛА в районе города Саламия в провинции Хама, сообщает сирийский государственный телеканал Аль-Ахбар со ссылкой на собственного корреспондента.
В четверг вечером сирийское агентство САНА сообщало о нападении на Саламию неизвестных беспилотников, которые также были сбиты силами противовоздушной обороны САР.
"Звуки взрывов слышные в городе Саламия это результат ПВО по беспилотникам в районе города",- сообщает телеканал.
Происхождение БПЛА и их отправная точка не уточняется.
Патруль российской военной полиции в Сирии
Вчера, 11:54Война в Сирии
Россия зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии за сутки
1301000
Обсудить 0
Война в СирииХама (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Сенатор-республиканец Линдси Грэм
В США сенатор заявил, что документы показывают лживость досье на Трампа
Пентагон
Lockheed Martin получила контракт Пентагона на самолеты C-130J
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Молодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум Территория смыслов
В Подмосковье откроется всероссийский форум "Территория смыслов"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Самолет в небе
США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
Владимир Познер
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
Нью-Йорк
В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
Коронавирус в Бразилии
Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
Памятник Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой на территории Марфо-Мариинской обители милосердия.
В РПЦ вспоминают преподобномучениц инокиню Варвару и Елизавету Романову
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 41 человека
Здание Государственной думы РФ
Завершается срок самовыдвижения на выборах в ГД по одномандатным округам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ рассказало подробности взлома Twitter
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
Лента новостейМолния